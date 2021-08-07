Андрей Исаев прокомментировал инициативу КПРФ об увеличении рабочей недели

Сорокачасовая рабочая неделя - важнейшее завоевание трудящихся, и Россия от него не откажется. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", комментируя предложение депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России.

"Никогда российское государство, провозгласившее себя социальным в Конституции, от этого завоевания не откажется", - подчеркнул он, добавив, что не удивлен тем, что такое предложение поступило именно от коммунистов. "Они всегда заявляли себя защитниками прав трудящихся, но на деле предлагали сверхэксплуатацию, - отметил Исаев. - Достаточно вспомнить Новочеркасский расстрел рабочих, вышедших с экономическими требованиями, в 1962 году".

С коллегой согласен депутат той же фракции Андрей Ветлужских: по его оценке, улучшить экономические показатели можно путем внедрения современных технологий. "Поднимать экономику за счет мокрой спины работника, увеличивая время и интенсивность его рабочего дня - это не тот выбор, который сделала Россия", - уверен представитель парламентского большинства.