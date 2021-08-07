В КПРФ предложили продлить рабочую неделю

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на "четырехдневку", а об увеличении рабочей недели.

Надо думать о том, "чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", заявил он в беседе с URA.RU. Так, по его словам, можно буде "вытащить страну из разрухи". Арефьев добавил, что возможностей, позволяющих перевести производство в РФ на сокращенную рабочую неделю, сейчас нет.

Инициативу прокомментировал коллега Арефьева из другой фракции: зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев ("Единая Россия") выразил уверенность, что данное предложение депутатами Госдумы поддержано не будет.

"Во-первых, это шаг назад, и далеко назад. Напомню, одним из достижений Октябрьской революции было восстановление восьмичасового рабочего дня, - заявил парламентарий, которого цитирует пресс-служба фракции. - Во-вторых, не всегда есть прямолинейная зависимость между количеством проработанных часов и объемом получаемой продукции".

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в 2019 году высказался председатель ЕР Дмитрий Медведев (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве.