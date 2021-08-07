Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса

Запад отказывается признавать наработки российских ученых, ведя целенаправленную кампания против отечественных препаратов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, напомнив, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - "Спутник V", почти 70 государств уже лицензировали российский препарат, с рядом стран налажено совместное производство.

Однако в этом вопросе наша страна продолжает сталкиваться с "двойными стандартами", говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства РФ в Вашингтоне. Так, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за прошлый год говорится о том, что администрация использовала представительство минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V" .

Российский посол подчеркнул: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике, и партнерам необходимо как можно скорее это осознать. "Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", - уверен дипломат.

Публикации о том, что Россия якобы пытается убедить американцев отказаться от прививок, не имеют ничего общего с действительностью, заявил также Антонов, отметив, что наша страна всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Важно сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики COVID-19. Россия готова к такой работе со всеми партнерами, включая США.

Голословные обвинения против России в попытках "подорвать" прививочные кампании в отдельных странах Антонов назвал "укоренившейся в американском обществе русофобией". Он выразил надежду, что американские СМИ все же поймут, что аудитории надо представлять проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы.