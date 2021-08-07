Бастрыкин провел совещание по реконструкции зданий, где учатся кадеты СК

Проблемам учебы ребят в образовательных учреждениях Следственного комитета Александр Бастрыкин всегда уделял повышенное внимание.

Вот и сегодня, во время рабочей поездки в Санкт-Петербург, глава ведомства собрал подчиненных, чтобы поговорить о реконструкции и строительстве зданий образовательных организаций СК России, расположенных в Санкт-Петербурге и Петергофе.

Если точно - речь шла о зданиях, расположенных на набережной реки Мойки и в Петергофе.

Александр Бастрыкин ещё раз напомнил о необходимости сохранения исторического облика зданий, внимательности и скрупулёзности при выполнении работ "с учётом всех нормативов и требований".

Ещё главе ведомства было доложено об уровне оснащенности классов и помещений здания Пансиона воспитанниц Следственного комитета России, где начнут обучение девочки с 1 сентября.

Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, направленных на оперативное решение всех обсуждаемых вопросов и обеспечение всесторонней готовности ведомственных образовательных учреждений к началу учебного года.