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07.08.2021 11:14
Рубрика: В мире

Берлинский аэропорт Тегель угостит пассажиров "Ужином свободы"

Текст: Александр Саможнев
На взлетно-посадочной полосе бывшего берлинского аэропорта Тегель 7 августа состоится бесплатный ужин под открытым небом. Для этого будут накрыты столы на 2 000 человек, говорится в заявлении организаторов. Также предоставляются обеденные коробки с солеными и сладкими закусками. Мероприятие под открытым небом - это последняя возможность побывать на территории аэропорта перед началом его преобразования в исследовательский квартал Urban Tech Republic.
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
Фото: Tobias SCHWARZ / AFP

По словам мэра Михаэля Мюллера, причина фестиваля еще и в том, что после долгих месяцев ограничений, связанных с коронавирусом, снова появилась возможность проводить мероприятия на открытом воздухе. "Мы хотим подать пример и показать, что Берлин вернулся", - цитирует градоначальника портал RBB24.

Фото: iStock
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Согласно информации, музыканты из столичного региона будут сопровождать мероприятие, которое продлится с 6 до 10 часов вечера, музыкой разных стилей. Столы должны быть размещены на взлетно-посадочной полосе таким образом, чтобы при виде сверху они образовывали надпись, название которой держится в тайне.

Каждый, кто хочет прийти на "Ужин свободы", может заранее зарегистрироваться на сайте. Посетители должны быть привиты, выздороветь или иметь отрицательный тест на коронавирус. Разрешается приносить свою еду.

Между тем символическая передача ключей в четверг на следующей неделе знаменует собой официальное начало повторного использования бывшего аэропорта. В ближайшие годы на этом месте будет построен научно-исследовательский и промышленный объект, а также жилой квартал. На участке все еще ведутся поиски взрывоопасных предметов, но заказавшая проект компания уже смотрит в далекое будущее и готовится создавать "среду, пригодную для проживания людей".

Справка "РГ"

На месте будущего аэропорта в 1930 году открылся ракетный полигон. С началом блокады Западного Берлина в 1948 году было начато строительство самой длинной по тем временам взлетно-посадочной полосы длиной 2400 метров. Работы завершили за два месяца. Первый самолет приземлился 5 ноября 1948 года, а официальное открытие состоялось только в конце декабря. Аэропорт открылся для регулярных гражданских авиаперевозок лишь 2 января 1960 года. С 1975 по 1985 год Тегель был единственным пассажирским аэропортом Западного Берлина.

31 октября 2020 года торжественно открылся новый аэропорт столицы Берлин-Бранденбург, построенный на базе взлетных полос аэропорта Шенефельд, ставшего его 5-м терминалом. 8 ноября 2020 года рейс авиакомпании Air France в Париж поставил точку в истории аэропорта Тегель.

Фото: HAYOUNG JEON/EPA
В мире Европа Германия

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