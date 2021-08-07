Бывший депутат Рады предположил скорый распад Украины

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что в ближайшее время может состояться раздел Украины.

По его словам, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые "сбиваются" в группы. Их могут использовать для раскачивания ситуации и организации провокаций в Киеве уже этой осенью.

"Я не хочу никогда пугать, но думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем", - цитирует РИА Новости Мураева.

Экс-депутат утверждает, что финансирование радикалов идет через международный фонд "Возрождение", также в этом принимает участие бывший президент Петр Порошенко. При этом президент Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за узости мышления.

Мураев предполагает, что в случае глобального противостояния Украину будет "спасать" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры - Закарпатье, румыны - Бессарабию и Буковину. При этом парламентарий допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге от страны может остаться "небольшой кусочек".