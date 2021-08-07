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Рубрика: В мире

Число ландшафтных пожаров в Греции достигло 154

Продолжают разрастаться очаги возгорания в Греции. На сегодняшний день зафиксировано 154 пожара на территории страны. За последние сутки эта цифра выросла на 98, передает ТАСС.

Фото: STR / Eurokinissi / AFP
Возле Древней Олимпии в Греции вновь вспыхнул пожар

"Сегодня был еще более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнита и в местечке Марафон, - уточнил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас. - За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, и сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории".

По словам чиновника, в стране на тушение пожаров мобилизованы все силы. Он также подтвердил произошедшую днем ранее смерть одного из огнеборцев, получившего при тушении травму головы - на не упал столб электропередач.

Из-за распространившихся вдоль важных трасс пожаров власти решили сделать бесплатным проезд по платным трассам. Так власти хотят избежать ненужных пробок. Срок действия этой меры не уточняется.

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