Диетолог предупредила об опасности разливного пива

Разливное пиво может представлять опасность из-за особенностей способов хранения, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Так, кега, в которой хранится пиво, при повторном использовании должна быть обработана должным образом, иначе там могут поселиться бактерии. Пиво содержит много углеводов и станет отличной питательной средой для них. При этом понять, что напиток небезопасен по его вкусу или цвету, практически невозможно.

"Здесь у потребителя возможно развитие нарушений желудочно-кишечного тракта. В частности, отравление, вздутие, нарушение стула со склонностью к диарее", - сказала Круглова.

Она добавила, что у всех разная чувствительность и чей-то пищеварительный тракт может не отреагировать, однако воспалительные заболевания являются предрасполагающим фактором для развития инфекции.

Опасность может крыться в нефильтрованном пиве - при неправильной температуре хранения оно начинает бродить, развиваются микроорганизмы.

"Это может привести к интоксикации организма. Такой продукт требует определенных температурных режимов", - рассказала Круглова в беседе с "Москвой 24".