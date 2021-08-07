Экономист оценил вероятность доллара за 80 рублей, а евро - за 95

Владельцев рублевых сбережений, а также людей, планирующих зарубежный отпуск на праздники в осенне-зимний период, интересует, каким будет курс рубля до конца года. На фоне новостей о новых штаммах ковида и прогнозов о возвращении активного периода санкций судьба рубля выглядит неопределенно и даже тревожно.

Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв оценил перспективы рубля и назвал самый худший сценарий:

- Пожалуй, худший для рубля сценарий с появлением новых курсовых скачков выше 80 рублей за доллар или же в район 93-95 рублей за евро может стать реальностью только при одном из двух условий, или даже при их одновременном совпадении.

Во-первых, конечно же, политика. Если американская сторона вдруг решит прервать начатые после встречи Владимира Путина и Джо Байдена консультации по "зеленым" инвестициям и кибербезопасности, то разве что только такой разрыв и способен сейчас угрожать России новыми санкциями. Но это вряд ли произойдет. Обе темы потенциально выгодны в финансовом плане для стоящих за демократами бизнес-кругов США.

При базовом развитии событий инициативы введения болезненных для нашей страны санкций будут на ближайшие год-два просто заморожены. Значит, и у инвесторов не окажется весомых поводов для бегства из российских ОФЗ. А без этого устойчивость рубля вряд ли подвергнется испытаниям.

Во-вторых, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов полностью и вариант резкой эскалации заболеваемости еще каким-нибудь новым штаммом вируса в ведущих странах. Пожалуй, только в этом случае и могло бы произойти еще одно масштабное падение как индексов на западных фондовых биржах, так и котировок нефти. Впрочем, падение акций и цен на сырье вряд ли достигнет масштабов марта-апреля 2020 года.

На сегодня шансы на действительно обвальный сценарий из-за новых вспышек вируса не выглядят высокими. Я бы подобное развитие событий на год-два вперед оценил бы не более чем в 2-3%. Повсеместная вакцинация в ведущих странах мира уже достигнет к осени уровней в 60-80%, что оставит в силе все индивидуальные риски, но статистически во многом защитит общество от массового тяжелого течения болезни.

А это значит, каковы бы ни были медицинские проблемы, у властей ключевых для мировой экономики стран уже не будет сильного искушения вводить локдауны и ограничивать перемещения людей, сдерживая деловую активность и доходы. Свои же финансовые вопросы элиты в ходе пандемии весьма успешно решили, напечатав и распределив деньги для стимулирующих программ.

А если кому-то поделенных денег не хватило, то растущие аппетиты вполне смогут удовлетворяться и дальше, по крайней мере, до осени 2023 года. Так как и Федрезерв США, и Европейский ЦБ планируют, судя по актуальным их заявлениям, держать до этого времени вблизи нуля процентные ставки. Также как минимум до середины 2022 года, если потребуется, они обещают сохранить и стимулы, финансируемые от денежного печатного станка.

Что касается рублевых финансовых активов, то они пользуются сейчас весьма активным инвестиционным спросом. Но базируется этот спрос, конечно же, исключительно на спекулятивных или среднесрочных возможностях определенных финансовых инструментов. Они приносят держателям многих номинированных в российской валюте ценных бумаг прибыль, вполне соизмеримую с политическими и экономическими рисками.

По этой причине сейчас даже не безудержные оптимисты, а просто хорошо информированные реалисты, едва ли склонны считать запуск худших для рубля сценариев делом близкого будущего. А значит, российская валюта как минимум неплохо защищена от разных "апокалиптических" ожиданий.

Так что вероятность реализации серьезного негатива для рубля на август или до конца года выглядит незначительной.