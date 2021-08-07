Эксперт предупредил российские компании об опасности скриншотов

Скриншоты являются удобной функцией, однако они могут быть опасны для крупных компаний, у которых есть конфиденциальные документы. Именно скриншоты в большинстве случаев становятся причиной утечки данных.

Особенно сильно это стало заметно в период пандемии, когда компании начали вводить удаленный режим работы, рассказал в интервью агентству "Прайм" управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. Он пояснил, что сотрудники начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах.

В результате в Сеть попадали конфиденциальные данные. По словам эксперта, такими ситуациями пользуются конкуренты, применяя полученную информацию в своих целях.

Чтобы избежать утечки важной информации, Шерман посоветовал компаниям подписывать специальное соглашение со своими сотрудниками. В нем должно быть указано, что любая конфиденциальная информация, а также документация должны передаваться исключительно через защищенные мессенджеры или по другим защищенным установленным компанией каналам.