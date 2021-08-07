Эксперты оценили данные о суперраспространителе, заразившем COVID 1500 человек

Как считают специалисты, цифра в полторы тысячи человек, заразившихся от одного больного коронавирусом, весьма условна.

О случае суперраспространения ранее сообщил глава екатеринбургского филиала центра "Вектор" Александр Семенов. Он рассказал, что это максимальное количество зараженных от одного человека в России, но не привел подробностей.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что такой расчет можно сделать в экспериментальных условиях, или же если люди находятся в закрытом пространстве, например, на круизном лайнере. Чтобы понять, сколько человек заразил заболевший, необходимо изучить все его контакты, и учесть другие факторы.

"Величина очень условная. Вероятно, 1,5 тыс. человек находились в закрытом пространстве, куда пришел один зараженный, иначе сложно сказать, как это считалось", - сказала Попович.

Она отметила, что в замкнутом пространстве при высокой влажности и духоте уровень заражаемости повышается, и инфицируемый, например в метро в час пик, может заразить сотни людей. Попович добавила, что к распространителям вируса, относятся те, кто "не защищает себя и не думает об окружающих".

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сомневается, что случай суперраспространения можно доказать.

"Нужно убедиться, что именно тем вариантом вируса именно от этого носителя произошло распространение на такое количество человек, должно появиться серьезное подтверждение", - сказал Чепурнов в беседе с РБК.

Он отметил, что суперраспространение вирусов это известный феномен, и бывали случаи, когда один больной заражал сотни людей. Связано это может быть со множеством факторов.