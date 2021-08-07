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07.08.2021 17:29
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали, что будет с биткоином в августе

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока причин для падения курса биткоина нет, считают эксперты. По мнению СЕО и основателя компании EMCD Михаэля Джерлиса, до конца августа биткоин может либо остаться на текущем уровне, либо преодолеть отметку в 40 тысяч долларов и даже вырасти до 45 тысяч.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Я не вижу причин, чтобы биткоин вновь пошел вниз - к 30 тысячам долларов и ниже", - сказал он.

Однако развитие событий зависит от нескольких факторов, в том числе, последствий запрета майнинга в Китае и решений американских властей по крипторегулированию, добавил Джерлис.

Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников тоже считает, что в ближайшее время серьезное снижение курса биткоина маловероятно, но остается тревога по поводу возможного ужесточения регулирования рынка в США - это может привести к "распродаже".

Как отметил Сошников, биткоин не обрушится до нуля и крупные инвесторы, скорее всего, воспользуются спадом, чтобы увеличить свои позиции, что удержит курс от серьезной просадки. Впрочем, по его мнению, фантастического роста сейчас ожидать не стоит.

"К концу августа я ожидаю рывок биткоина и закрепление выше 40 тысяч долларов. Возможны локальные рывки к 50 тысячам долларов, но вряд ли биткоину удастся закрепиться в районе этой отметки", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Экономика Финансы Инвестиции

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