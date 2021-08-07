Евросоюз планирует рассмотреть введение ограничений на въезд из США

Евросоюз на следующей неделе может рассмотреть восстановление ограничений на въезд с территории США в связи с превышением допустимого числа заразившихся коронавирусом. За последние две недели на 100 жителей в США зафиксировано 270 инфицированных, а в ЕС этот лимит составляет 75 человек, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, запрет не будет распространяться на полностью вакцинированных людей. Ограничения коснутся поездок, не имеющих первостепенного значения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США как можно скорее снять запрет на въезд для туристов из Евросоюза. Если этого не произойдет в ближайшие недели, американским туристам могут вновь запретить приезжать в Европу из-за пандемии, отмечает The Wall Street Journal.

Евросоюз 18 июня рекомендовал странам-членам разрешить приезд американцев на свою территорию, но окончательное решение оставалось за властями конкретных государств. В ЕК пересматривают список стран, из которых можно приезжать в Европу, раз в две недели. С учетом распространения в США вируса "Дельта" не привитым туристам до конца лета могут снова закрыть въезд.