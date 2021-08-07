Новости

Мишустин поручил оказать помощь регионам ДФО, пострадавшим от ЧС 11:08
Бондарь и Минибаев заняли четвертое и пятое места в прыжках в воду 10:58
Клуб из Катара предложил Месси контракт на миллиард евро 10:44
Российский солдат ценой своей жизни спас ребенка в Приднестровье 10:08
Бразильский боксер Эберт Соуза завоевал золото ОИ в Токио нокаутом 10:06
Стала известна причина нападения на женщин в токийском метро 09:59
Евросоюз планирует рассмотреть введение ограничений на въезд из США 09:36
Во Франции назвали зарплату Месси в "ПСЖ" 09:29
Глава ВТБ стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 09:13
Российские ватерполистки уступили Венгрии в матче за бронзу Олимпиады 08:59
Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек 08:56
Россияне подали почти две тысячи заявок на "арктический гектар" 08:37
Дочь Петра Корды выиграла Олимпиаду в гольфе 08:35
Белорусские байдарочницы стали серебряными призерами Олимпиады 07:36
Российские "художницы" стали вторыми в квалификации группового многоборья 07:19
Россияне стали четвертыми в соревнованиях байдарок-четверок 07:02
В Японии число раненых при нападении мужчины с ножом увеличилось до 10 06:23
Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11
Китаянки выиграли золотые медали в гребле на каноэ-двойках на 500 метров 06:03
Спортсмены из Катара выиграли бронзу ОИ-2020 в пляжном волейболе 05:08
СМИ: В Японии еще до Олимпиады обнаружили "лямбда"-штамм коронавируса 04:57
Марсоход Perseverance не смог с первой попытки собрать образцы грунта 04:25
Эксперт предупредил российские компании об опасности скриншотов 04:11
Эмидемиолог: Женщины чаще страдают постковидным синдромом 03:23
Половина жителей США полностью привилась от коронавируса 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
07.08.2021 09:36
Рубрика: В мире

Евросоюз планирует рассмотреть введение ограничений на въезд из США

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз на следующей неделе может рассмотреть восстановление ограничений на въезд с территории США в связи с превышением допустимого числа заразившихся коронавирусом. За последние две недели на 100 жителей в США зафиксировано 270 инфицированных, а в ЕС этот лимит составляет 75 человек, сообщает Bloomberg.

Фото: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В Европе число случаев заболевания COVID превысило 60 миллионов

По данным источников издания, запрет не будет распространяться на полностью вакцинированных людей. Ограничения коснутся поездок, не имеющих первостепенного значения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США как можно скорее снять запрет на въезд для туристов из Евросоюза. Если этого не произойдет в ближайшие недели, американским туристам могут вновь запретить приезжать в Европу из-за пандемии, отмечает The Wall Street Journal.

Евросоюз 18 июня рекомендовал странам-членам разрешить приезд американцев на свою территорию, но окончательное решение оставалось за властями конкретных государств. В ЕК пересматривают список стран, из которых можно приезжать в Европу, раз в две недели. С учетом распространения в США вируса "Дельта" не привитым туристам до конца лета могут снова закрыть въезд.

В мире США В мире Европа Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций