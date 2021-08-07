Франция показала худшие результаты производства вина в послевоенный период

Производство вина во Франции в 2021 году составит в лучшем случае 35,6 миллиона гектолитров, что меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Причинами являются весенние заморозки и летняя влажность, способствовавшая развитию болезней виноградной лозы. Наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне.

Французское правительство объявило случившееся "сельскохозяйственной катастрофой" и готовится оказать финансовую помощь производителям после того, как в апреле на виноградники по всей стране обрушились угрожающие урожаю морозы.

Несколько ночей держались минусовые температуры на тысячах гектаров сельскохозяйственных угодий, включая такие крупные винодельческие регионы, как Бордо, Бургундия, Шампань и долина Роны.