Минск: Глава МИД о попытках внешнего влияния на ситуацию в Беларуси

Несмотря на то, что Украина присоединилась к западному хору, активно выступающему против Беларуси, "это не значит, что это мнение всего народа", убежден глава внешнеполитического ведомства РБ Владимир Макей.

Выступая в субботу по национальному телеканалу СТВ в многосерийном документальном фильме "Беларусь против цветной революции", министр подчеркнул, что славянские народы должны держаться вместе, даже если позиция людей и власти в отношении политики соседнего государства расходится.

Он в очередной раз отметил, что белорусы рассматривают "украинский народ как действительно братский и близкий" и уточнил, что следует отличать позицию народа от позиции властей. Кроме того, полагает Макей, и в хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые "призывают власти Украины одуматься и проводить более разумную, здравомыслящую политику".

Кстати, авторы фильма ссылаются на факты, которые прямо указывают на то, что помимо американских спецслужб к дестабилизации ситуации в республике причастны и представители Украины. Речь в фильме идет о так называемой группе Николая Автуховича, которая курировалась из Киева. Она совершала на территории Беларуси подрывы и поджоги, уничтожая имущество сотрудников силовых структур. Арсенал группы был впечатляющим: в их гараже правоохранители обнаружили рации и гранаты, автомат и пистолеты, тысячи патронов, емкости с горючей жидкостью.

Комментируя в фильме провокационную политику соседнего государства, председатель КГБ Иван Тертель дал понять, что такое поведение со стороны украинских спецслужб не соответствует достигнутому между братскими народами уровню отношений. "Мы достоверно владеем информацией о причастности украинских спецслужб к проекту Автуховича", - подтвердил он, уточнив, что на основании международных договоренностей Минском были подготовлены и направлены украинским компетентным органам материалы, свидетельствующие о причастности их спецслужб к деятельности данной группы провокаторов. "Однако украинская сторона до сих пор не ответила на эти запросы", - резюмировал глава КГБ.