МВД описало среднестатистического преступника в России

Преступлений в России больше совершают мужчины. Как заявляет ТАСС, это делают мужчины без постоянного заработка и уже судимые. Это информагентство увидело в опубликованных данных МВД о преступности за шесть месяцев этого года.

За этот период в стране оформлено 446 тысяч человек, совершивших преступления.

Из них 64 процента - 285 тысяч не имеют постоянного источника дохода и 58 процентов - 257 тысячи уже были судимы. Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Но таких стало на 7 процентов меньше.

И ещё - большинство преступлений совершают мужчины, граждане России. Каждое шестое преступление совершено женщинами.

Иностранцы совершают в разы меньше преступлений. Так за полгода таковых задержали 16 тысяч. 80 процентов - граждане СНГ.

Подростки и студенты меньше нарушают закон, чем в прошлом году. Всего за полгода задержано за преступления 13,7 тысяч подростков и 15,8 тысяч учащихся и студентов.