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07.08.2021 05:36
Рубрика: Общество

Онколог назвал три опасных симптома у пациентов во время еды

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог многопрофильного онкоцентра полного цикла Антон Филатов еще раз напомнил о вреде чрезмерно горячих напитков и пищи - именно они являются основными провокаторами рака пищевода.

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"Он считается одним из самых агрессивных видов злокачественных опухолей и занимает восьмое место по смертности в мире", - предупредил онколог в беседе с aif.ru.

Специалист назвал три тревожных признака, которые можно заметить во время приема пищи. Это боль в груди или жжение при глотании, ощущение сдавленности или жжения в области груди и трудности с прохождением пищи по пищеводу. Особенно опасно, когда такие симптомы сопровождаются тошнотой, потерей веса, нарушениями пищеварения.

Кроме того, на появление рака пищевода может повлиять гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

"Это может привести к мутациям в клетках и, как следствие, к образованию злокачественной опухоли", - уточнил кандидат медицинских наук.

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