Профессор рассказал о способе убрать живот в любом возрасте

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков в своем аккаунте в Instagram рассказал, как избавиться от надоевшего живота, независимо от возраста. Ради этого врач посоветовал отказаться от ряда продуктов, есть яичные белки на ночь и практиковать определенные физические нагрузки.

"От чего отказаться? Первое - сахар, второе - картофель, третье - белый шлифованный рис (дикий и бурый рис можно). Затем соки, даже свежевыжатые, кроме овощных, мед и алкоголь", - перечислил Алексей Ковальков.

С точки зрения физических нагрузок самым эффективным для сжигания жиров является способ, разработанный японским ученым Идзуми Табатой, считает врач.

"Вы занимаетесь две минуты активной ходьбой, не бегом, затем минуту отдыхаете (я просто стою и дышу). Минута прошла, снова встаю на дорожку и пошел", - пояснил доктор.

Также диетолог посоветовал желающим похудеть не пренебрегать яичным белком на ночь.

"Это идеальный, "золотой" стандарт диетологии по всем аминокислотам. Последние стимулируют выработку соматотропного гормона. Это очень капризный гормон, связанный с похудением, который вырабатывается только в ночное время в фазу глубокого сна - примерно с 12 до часу ночи. Если вы ночью сидите около компьютера, то толку от белка никакого не будет. Но если вы укладываетесь спать в 11 часов, то прямо перед сном съедайте два яичных белка. Белки могут быть вареными или жареными. Можно добавить специи", - уточнил Алексей Ковальков.

Доктор напомнил, что лишние сантиметры на талии способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений гормонального фона и даже отдельных видов рака.