Из села в Приамурье из-за паводка эвакуировали 126 человек

В Селемджинском районе Приамурья, где сейчас проходит гребень паводка в нижнем течении реки Селемджи и на ее притоках, из села Норск эвакуировали 126 человек.

Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в Instagram. Жителей размещают в ПВР, развернутый в соседнем Февральске, кто-то предпочитает временно поселиться у родственников и знакомых.

Между тем, как добавляет Орлов, 92 человека отказываются уезжать в безопасное место. "Нельзя допустить ситуаций, когда в полностью отрезанном от мира затопленном селе остаются люди. Это опасно", - убежден губернатор.

- Развернуты три пункта временного размещения. Мы готовы развернуть еще 19, если ситуация ухудшится, - подчеркивает Василий Орлов. - Условия размещения контролируются отдельно.

В области сегодня частично подтоплены 32 участка автомобильных дорог. В Архаринском районе подтоплен один автомобильный мост. Без автомобильного сообщения остаются 19 населенных пунктов.