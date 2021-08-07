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Рубрика: Происшествия

На село в Якутии перекинулся огонь

Текст: Инесса Доценко

В Якутии из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на расположенные рядом с лесом хозпостройки в селе Бясь-Кюель Горного улуса.

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Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба республики. "Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать. Принимаются меры по защите жилых домов", - говорится в сообщении.

В село выехал глава республики Айсен Николаев.

Сейчас в селе в целях безопасности обесточены все газовые сети. Как рассказали в оперштабе, по поручению Айсена Николаева в Бясь-Кюель будет направлен вертолет с водосливным устройством.

На ликвидации огня в селе работают порядка более 200 человек. Это сотрудники МЧС, Якутлесресурс, Авиалесохрана, Государственной противопожарной службы Якутии и 15 единиц различной техники. Из Бердигестяха также выехала техника.

Справка "РГ"

Село Бясь-Кюель расположено в центральной части Якутии на правом берегу реки Ситтэ, к северо-востоку от центра Горного улуса - села Бердигестях.

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