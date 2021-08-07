Очередной пуск с космодрома Восточный намечен на октябрь

На 14 октября запланирован очередной старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный в Амурской области. Он выведет на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено десять пусков.

Сейчас на Восточном идет строительство второго стартового комплекса - космического ракетного комплекса "Ангара". Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" запланирован на конец 2023 года. Что касается стартового комплекса космодрома для ракет-носителей "Союз-2", то он работает в штатном режиме.