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07.08.2021 05:02
Рубрика: Общество

Очередной пуск с космодрома Восточный намечен на октябрь

Текст: Инесса Доценко

На 14 октября запланирован очередной старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный в Амурской области. Он выведет на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Фото: Roscosmos Media/youtube.com
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb

Космодром Восточный начал работу с 2016 года. За это время с него осуществлено десять пусков.

Сейчас на Восточном идет строительство второго стартового комплекса - космического ракетного комплекса "Ангара". Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" запланирован на конец 2023 года. Что касается стартового комплекса космодрома для ракет-носителей "Союз-2", то он работает в штатном режиме.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

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