Огонь подбирается еще к двум селам в Якутии

Лесной пожар бушует в четырех километрах от поселка Сангар Кобяйского района. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

"Эвакуация населения не проводилась. Принимаются меры по тушению и усилению минерализованной полосы", - говорится в сообщении.

Между тем дополнительные силы стягивают в село Ытык-Кюель Таттинского района, вблизи которого также бушует лесной пожар. Обстановку усложняет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, люди делают все возможное, чтобы не допустить приближения огня к поселку.

- Здесь отработал вертолет Ми-8 с водосливным устройством, на подходе еще один. Ситуацию усугубляет шквальный ветер, сейчас мы принимаем все меры для локализации пожара. Администрация района выстроила хорошую работу с населением, все службы активно работают, - сообщил первый зампред правительства.

Ранее сообщалось о том, что верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки в селе Бясь-Кюель Горного района. Как рассказала начальник пресс-службы МЧС России по Якутии Ксения Рахматулина, с огнем там борются более 200 человек. Из районного центра села Бердигестях на помощь выехала дополнительная техника. Жителей постарались эвакуировать еще в пятницу.

В Бясь-Кюель вылетел глава республики Айсен Николаев. По его распоряжению в село будет направлен вертолет с водосливным устройством.