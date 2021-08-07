В Хабаровском крае объявили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Хабаровском крае в связи с паводковой ситуацией. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, за последние сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на четыре сантиметра и достиг 450 сантиметров, что соответствует отметке неблагоприятного явления. У Комсомольска-на-Амуре подъем уровня воды составил 15 сантиметров и достиг 429 сантиметров - до неблагоприятного явления здесь остался 21 сантиметр.

Справка "РГ"

Очередной гребень паводка ожидается у Хабаровска 15-17 августа с достижением отметок 600-650 сантиметров (опасное явление - 600), а у Комсомольска-на-Амуре - 22-24 августа с отметками 650-700 сантиметров (опасное явление - 650). Во время катастрофического наводнения в 2013 году уровень воды в Амуре у Хабаровска поднимался до 808 сантиметров, у Комсомольска-на-Амуре - до 912 сантиметров.