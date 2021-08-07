В якутском селе Бясь-Кюель от огня отстояли 225 жилых домов

225 жилых домов удалось спасти от пожара в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, 20 зданий повреждено огнем.

Как сообщили в оперштабе республики, органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС наращивают группировку сил и средств для борьбы с пожаром, сейчас в Бясь-Кюель задействовано свыше 280 человек и 23 единиц техники.

Жителей населенного пункта заблаговременно отселили, пострадавших нет. Из-за шквалистого ветра работать приходится в тяжелейших условиях. Положение осложняется отсутствием источников воды на местности. Перекачку воды в пожарные автоцистерны производят с помощью водовозов.

Между тем, как заявили власти, все эвакуированные жители села будут обеспечены временным жильем и питанием. Также поручено сделать все необходимые расчеты по восстановлению сгоревших домов.