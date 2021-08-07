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07.08.2021 07:00
Рубрика: Происшествия

В Приамурье паводок оставил 19 сел без автомобильного сообщения

Текст: Инесса Доценко

19 населенных пунктов оказались без автомобильного сообщения из-за паводка в Амурской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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По данным на 7 августа, вода зашла в 105 жилых домов, оказались подтоплены 1309 приусадебных участков, 32 участка автомобильных дорог.

Сегодня на территории Амурской области развернуто несколько пунктов временного размещения. В поселке Новобурейский Бурейского района размещено восемь человек, из них двое детей, в Архаре Архаринского района - 35, в том числе 22 ребенка, в Белогорске - девять человек, в том числе двое детей. В Благовещенске для пострадавших от наводнения жителей Благовещенского района развернут пункт длительного пребывания, в котором находятся 34 человека, в том числе 12 детей.

На случай ухудшения обстановки и необходимости эвакуации жителей подготовлены к развертыванию 19 ПВР вместимостью до 800 человек.

Напомним, в нескольких населенных пунктах Амурской области уровень рек Амур и Зея продолжает подниматься. Например, в Благовещенске в последние сутки Зея "прибыла" на 14 сантиметров, Амур - на девять.

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