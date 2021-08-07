Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с ребенком в Самарской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области доложить ему о деталях происшествия с ребенком-инвалидом, а также о том, как СК планирует защитить права ребенка.

В одно из медицинских учреждений Самарской области 4 августа поступил ребенок-инвалид 2011 года рождения. Рана у ребенка была жуткой - проникающее ножевое ранение правого глаза. По предварительной информации, эту рану ребенку нанесла его мать во дворе дома, где они живут.

Бастрыкин велел тщательно и всесторонне исследовать все обстоятельства случившегося.