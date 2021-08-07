Физик-ядерщик Трутнев отдал атомному Сарову 70 лет и останется там навсегда

Новости

Власти Литвы предложили мигрантам выплаты за возврат домой 14:14
Пятиборец Лифанов стал десятым на Олимпиаде в Токио 14:05
Ученые нашли способ предсказать тяжесть течения COVID-19 14:03
В Венеции появилась гигантская лодка в виде скрипки 13:57
Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде вопиющей несправедливостью 13:50
Датские велогонщики завоевали золото Олимпиады в мэдисоне 13:39
SpaceX собрала самую высокую в истории ракету 13:38
Франция показала худшие результаты производства вина в послевоенный период 12:34
Певица МакSим полностью пришла в себя после искусственной комы 12:16
Оперштаб: В Москве выявлено 2 235 новых случаев COVID-19 12:10
Ватерполистки США в третий раз подряд завоевали золотые медали Олимпиад 11:50
В Петербурге на Неве открылся регулярный теплоходный маршрут 11:20
Протест россиян на оценку гимнастки Арины Авериной удовлетворили 11:15
Мишустин поручил оказать помощь регионам ДФО, пострадавшим от ЧС 11:08
Бондарь и Минибаев заняли четвертое и пятое места в прыжках в воду 10:58
Клуб из Катара предложил Месси контракт на миллиард евро 10:44
Российский солдат ценой своей жизни спас ребенка в Приднестровье 10:08
Бразильский боксер Эберт Соуза завоевал золото ОИ в Токио нокаутом 10:06
Стала известна причина нападения на женщин в токийском метро 09:59
Евросоюз планирует рассмотреть введение ограничений на въезд из США 09:36
Во Франции назвали зарплату Месси в "ПСЖ" 09:29
Глава ВТБ стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 09:13
Российские ватерполистки уступили Венгрии в матче за бронзу Олимпиады 08:59
Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек 08:56
Россияне подали почти две тысячи заявок на "арктический гектар" 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
07.08.2021 14:05
Рубрика: Общество

Физик-ядерщик Трутнев отдал атомному Сарову 70 лет и останется там навсегда

Текст: Александр Емельяненков
В ядерном центре Саров, где была сконструирована первая в СССР атомная бомба, создана первая водородная, а за ними - уже современные виды термоядерного оружия, прощаются с академиком Юрием Алексеевичем Трутневым. Коллега и соавтор Андрея Сахарова, правая рука Юлия Харитона и оппонент Якова Зельдовича, он не поставил рекорда долголетия - умер 6 августа на 94-м году от рождения. Но останется в памяти знавших его людей и в истории российской атомной отрасли другим своим достижением.
Академик Ю. А. Трутнев. Снимок сделан в начале 2000-х в Снежинске, куда Юрий Алексеевич приехал по приглашению коллег из РФЯЦ-ВНИИТФ. Фото: Александр Емельяненков Академик Ю. А. Трутнев. Снимок сделан в начале 2000-х в Снежинске, куда Юрий Алексеевич приехал по приглашению коллег из РФЯЦ-ВНИИТФ. Фото: Александр Емельяненков
Академик Ю. А. Трутнев. Снимок сделан в начале 2000-х в Снежинске, куда Юрий Алексеевич приехал по приглашению коллег из РФЯЦ-ВНИИТФ. Фото: Александр Емельяненков

"Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича, - отозвался на скорбную весть из Сарова генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. - За годы своей работы он стал самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в нашей стране. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне".

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Валентин Костюков: Конкуренция среди желающих поступить в РФЯЦ высока

Юрий Трутнев - москвич по рождению: появился на свет 2 ноября 1927 года в семье студентов Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Детство провел в Ленинграде, куда переехали родители. Во время войны, вместе с другими эвакуированными, в первый раз оказался в Горьковской (теперь - Нижегородской) области. А снова попал в эти края сразу после окончания в 1950 году Ленинградского государственного университета. Поступил туда в победном 45-м на химический факультет, после второго курса перевелся на физфак.

На закрытом объекте в "хозяйстве академика Харитонова", как называли для пущей конспирации особо режимное КБ в лесах на границе с Мордовией, вновь прибывшего выпускника сразу назначили инженером. А уже через шесть лет он получил орден Ленина, через девять - Ленинскую премию. В 1962-м удостоен звания Герой Социалистического Труда. В 1963-м, минуя ученую степень кандидата, стал доктором технических наук. Спустя еще год Юрия Трутнева избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР. К тому времени он стал руководителем отдела, а потом заместителем начальника сектора в КБ-11 под руководством академика Ю.Б. Харитона.

Какие достижения и заслуги специалиста-ядерщика уже к 35 годам были столь высоко оценены коллегами и государством? Раньше это была тайной за семью печатями. Теперь узнать достоверно кое-какие подробности позволяет краткая биография академика Трутнева - научная и трудовая, рассекреченная и сейчас только в общих чертах.

Академик Юлий Харитон

12 августа 1953 года, как теперь широко известно, на полигоне под Семипалатинском была испытана первая в СССР водородная бомба - изделие РДС-6с. Или, как потом ее стали называть, сахаровская "слойка". Юрий Трутнев был привлечен к развитию этой "темы" - принимал участие в работах по усовершенствованию конструкции и принципиальной схемы термоядерного взрывного устройства. Совместно с Андреем Сахаровым и Яковом Зельдовичем исследовал и разработал принцип радиационной имплозии (импульсное сжатие ядерного заряда). Уже в 1954 году именно этот принцип был положен в основу конструкции двухступенчатой водородной бомбы РДС-37. Она была испытана в 1955 году и подтвердила ожидания создателей.

В дальнейшем, уже в соавторстве с коллегой и тезкой Юрием Бабаевым им была предложена идея, как усовершенствовать радиационную имплозию. В результате удалось создать гораздо более компактную конструкцию двухступенчатого термоядерного заряда. Это и другие решения влились в общую работу физиков-теоретиков и конструкторов с целью уменьшить габариты и вес серийных образцов оружия - атомных бомб, снарядов, торпед, боеголовок к ракетам…

Фото: kinopoisk.ru
"Бомба" от Тодоровского и Копылова превзошла ожидания Курчатова и Харитона

Но и другое направление - создание сверхмощных термоядерных зарядов - не выходило из поля зрения Юрия Трутнева. Он был в числе разработчиков самой мощной в мире водородной бомбы. "Изделие 602", созданное под общим руководством А.Д. Сахарова, было приведено в действие над Новой Землей 30 октября 1961 года…

А после того, как ядерные испытания "ушли под землю" (Московский договор 1963 года о запрете таких испытаний в атмосфере, космосе и под водой), Юрий Трутнев одновременно с другими коллегами из ядерных центров в Сарове (тогда - Арзамас-16) и Снежинске (Челябинск-70) активно продвигал идеи использования атомных и термоядерных взрывов "в технических и научных целях". А потом и "в интересах народного хозяйства" - для создания подземных емкостей-резервуаров, плотин и гидросооружений, прокладки каналов, дробления горных пород, сейсмического зондирования для геологоразведки, дегазации угольных пластов на шахтах Донбасса и даже… для тушения пожаров на аварийных газовых скважинах. В период с 1965 по 1988 годы в различных местах СССР было произведено более 115 таких экспериментов.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москву впервые привезли самую большую термоядерную бомбу

С 1966 года Ю.А. Трутнев был заместителем, с 1978-го - первым заместителем научного руководителя ВНИИ экспериментальной физики, на базе которого создан и развивается Российский федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ. С 1999 года именно академик Трутнев в должности первого заместителя научного руководителя отвечал здесь за перспективным исследования.

По совместительству преподавал на кафедре теоретической ядерной физики МИФИ. Как отмечается в официальных источниках, в последние годы жизни Юрий Алексеевич "вел работы по созданию современных оригинальных видов неядерных вооружений, повышению возможностей стратегических подводных лодок".

До последних дней он продолжал успешно трудиться, отмечает нынешний глава атомной госкорпорации. А его достижений "хватило бы на целую плеяду ученых". По словам Алексея Лихачева, академик Трутнев "внес бесценный вклад в развитие протонной радиографии, которая имеет ключевое значение в условиях Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ведя научное руководство этим сложным проектом, он обеспечил эффективное взаимодействие между подразделениями Саровского ядерного центра и другими участниками работ".

Фото: Александр Емельяненков/"РГ"
В Сарове для ученых-ядерщиков сварили "камеру взаимодействия"

Уже в новом тысячелетии в возрасте 75 лет физик-ядерщик Юрий Трутнев был отмечен в Российской академии наук Золотой медалью имени И. В. Курчатова с формулировкой "За совокупность закрытых работ, имеющих важнейшее научное, военно-стратегическое и народнохозяйственное значение и обеспечивших стране современный надежный ядерный щит". В 2017 году Ю. А. Трутнев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Как сообщили "РГ" в госкорпорации "Росатом", похороны Юрия Алексеевича Трутнева пройдут в Сарове, где он жил и работал. Время и место прощания уточняются.

В регионах Общество Утраты Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
За сутки в России подтверждено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах
В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения