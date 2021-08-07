Физик-ядерщик Трутнев отдал атомному Сарову 70 лет и останется там навсегда

В ядерном центре Саров, где была сконструирована первая в СССР атомная бомба, создана первая водородная, а за ними - уже современные виды термоядерного оружия, прощаются с академиком Юрием Алексеевичем Трутневым. Коллега и соавтор Андрея Сахарова, правая рука Юлия Харитона и оппонент Якова Зельдовича, он не поставил рекорда долголетия - умер 6 августа на 94-м году от рождения. Но останется в памяти знавших его людей и в истории российской атомной отрасли другим своим достижением.

Академик Ю. А. Трутнев. Снимок сделан в начале 2000-х в Снежинске, куда Юрий Алексеевич приехал по приглашению коллег из РФЯЦ-ВНИИТФ. Фото: Александр Емельяненков

"Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича, - отозвался на скорбную весть из Сарова генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. - За годы своей работы он стал самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в нашей стране. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне".

Юрий Трутнев - москвич по рождению: появился на свет 2 ноября 1927 года в семье студентов Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Детство провел в Ленинграде, куда переехали родители. Во время войны, вместе с другими эвакуированными, в первый раз оказался в Горьковской (теперь - Нижегородской) области. А снова попал в эти края сразу после окончания в 1950 году Ленинградского государственного университета. Поступил туда в победном 45-м на химический факультет, после второго курса перевелся на физфак.

На закрытом объекте в "хозяйстве академика Харитонова", как называли для пущей конспирации особо режимное КБ в лесах на границе с Мордовией, вновь прибывшего выпускника сразу назначили инженером. А уже через шесть лет он получил орден Ленина, через девять - Ленинскую премию. В 1962-м удостоен звания Герой Социалистического Труда. В 1963-м, минуя ученую степень кандидата, стал доктором технических наук. Спустя еще год Юрия Трутнева избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР. К тому времени он стал руководителем отдела, а потом заместителем начальника сектора в КБ-11 под руководством академика Ю.Б. Харитона.

Какие достижения и заслуги специалиста-ядерщика уже к 35 годам были столь высоко оценены коллегами и государством? Раньше это была тайной за семью печатями. Теперь узнать достоверно кое-какие подробности позволяет краткая биография академика Трутнева - научная и трудовая, рассекреченная и сейчас только в общих чертах.

12 августа 1953 года, как теперь широко известно, на полигоне под Семипалатинском была испытана первая в СССР водородная бомба - изделие РДС-6с. Или, как потом ее стали называть, сахаровская "слойка". Юрий Трутнев был привлечен к развитию этой "темы" - принимал участие в работах по усовершенствованию конструкции и принципиальной схемы термоядерного взрывного устройства. Совместно с Андреем Сахаровым и Яковом Зельдовичем исследовал и разработал принцип радиационной имплозии (импульсное сжатие ядерного заряда). Уже в 1954 году именно этот принцип был положен в основу конструкции двухступенчатой водородной бомбы РДС-37. Она была испытана в 1955 году и подтвердила ожидания создателей.

В дальнейшем, уже в соавторстве с коллегой и тезкой Юрием Бабаевым им была предложена идея, как усовершенствовать радиационную имплозию. В результате удалось создать гораздо более компактную конструкцию двухступенчатого термоядерного заряда. Это и другие решения влились в общую работу физиков-теоретиков и конструкторов с целью уменьшить габариты и вес серийных образцов оружия - атомных бомб, снарядов, торпед, боеголовок к ракетам…

Но и другое направление - создание сверхмощных термоядерных зарядов - не выходило из поля зрения Юрия Трутнева. Он был в числе разработчиков самой мощной в мире водородной бомбы. "Изделие 602", созданное под общим руководством А.Д. Сахарова, было приведено в действие над Новой Землей 30 октября 1961 года…

А после того, как ядерные испытания "ушли под землю" (Московский договор 1963 года о запрете таких испытаний в атмосфере, космосе и под водой), Юрий Трутнев одновременно с другими коллегами из ядерных центров в Сарове (тогда - Арзамас-16) и Снежинске (Челябинск-70) активно продвигал идеи использования атомных и термоядерных взрывов "в технических и научных целях". А потом и "в интересах народного хозяйства" - для создания подземных емкостей-резервуаров, плотин и гидросооружений, прокладки каналов, дробления горных пород, сейсмического зондирования для геологоразведки, дегазации угольных пластов на шахтах Донбасса и даже… для тушения пожаров на аварийных газовых скважинах. В период с 1965 по 1988 годы в различных местах СССР было произведено более 115 таких экспериментов.

С 1966 года Ю.А. Трутнев был заместителем, с 1978-го - первым заместителем научного руководителя ВНИИ экспериментальной физики, на базе которого создан и развивается Российский федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ. С 1999 года именно академик Трутнев в должности первого заместителя научного руководителя отвечал здесь за перспективным исследования.

По совместительству преподавал на кафедре теоретической ядерной физики МИФИ. Как отмечается в официальных источниках, в последние годы жизни Юрий Алексеевич "вел работы по созданию современных оригинальных видов неядерных вооружений, повышению возможностей стратегических подводных лодок".

До последних дней он продолжал успешно трудиться, отмечает нынешний глава атомной госкорпорации. А его достижений "хватило бы на целую плеяду ученых". По словам Алексея Лихачева, академик Трутнев "внес бесценный вклад в развитие протонной радиографии, которая имеет ключевое значение в условиях Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ведя научное руководство этим сложным проектом, он обеспечил эффективное взаимодействие между подразделениями Саровского ядерного центра и другими участниками работ".

Уже в новом тысячелетии в возрасте 75 лет физик-ядерщик Юрий Трутнев был отмечен в Российской академии наук Золотой медалью имени И. В. Курчатова с формулировкой "За совокупность закрытых работ, имеющих важнейшее научное, военно-стратегическое и народнохозяйственное значение и обеспечивших стране современный надежный ядерный щит". В 2017 году Ю. А. Трутнев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Как сообщили "РГ" в госкорпорации "Росатом", похороны Юрия Алексеевича Трутнева пройдут в Сарове, где он жил и работал. Время и место прощания уточняются.