В Уфе 96-летний ветеран войны умер дома после отказа в госпитализации

96-летний ветеран Великой Отечественной войны умер после того, как сотрудники скорой помощи отказались его госпитализировать. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Уточняется, что ветерану стало плохо у себя дома, но приехавшие на вызов сотрудники скорой в больницу его не повезли. Впоследствии мужчина умер.

После того, как история ветерана появилась в социальных сетях, региональный следком провел доследственную проверку и возбудил дело, расследование которого взял на контроль руководитель управления СКР по РБ. Проверки пройдут в министерстве здравоохранения республики и в региональном управлении Росздравнадзора.