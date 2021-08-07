В Омске издали микрокнигу Достоевского из кирпича тюремного острога

В Омске открылась выставка "Достоевский в миниатюре" известного художника Анатолия Коненко. В экспозиции немало уникальных работ. В частности, обложки двух микрокниг выполнены из старинного кирпича, обломки которого мастер нашел на раскопках омского острога, в котором великий писатель провел четыре года.

Еще одна уникальная работа, приуроченная к 200-летнему юбилею классика, - бюст Федора Достоевского, выполненный из грифеля карандаша диаметром всего в три миллиметра. Такого в мире еще никто не делал.

В числе выставленных экспонатов - крошечные макеты крепостного острога и комендантского дома. Барельеф писателя на половинке вишневой косточки. Его портрет на срезе кедрового ореха. Миниатюрные копии рукописей. Десяток книг, самая маленькая из которых "Белые ночи" размером всего 8х9 миллиметров.

Несмотря на микроскопичность, все томики отличаются высоким качеством печати. Поэтому под лупой отлично читаются.

Помимо этого, каждая книга Коненко имеет выполненные вручную авторские иллюстрации. Например, второе издание "Записок из мертвого дома" содержит 72 миниатюрные графические работы, нарисованные под микроскопом. А деревянная обложка микрокниги украшена шипами, которые угрожающе топорщатся во все стороны.

- Таким образом мне хотелось передать состояние Достоевского, заточенного в мрачный острог. Четыре года каторги стали для него настоящим испытанием, - поделился с "РГ" Анатолий Коненко.

По словам микроминиатюриста, поначалу он выпускал издания в классическом переплете. Но когда их число перевалило за 300, стал делать оригинальные обложки. И теперь минитомики "одеты" в кожу, металл, кору, камень.

В витринах вернисажа - новая монета с изображением Воскресенского собора, где бывал Достоевский. Портреты людей, которые помогали ему пережить каторгу. А вот настоящий жук, только в крошечных кандалах. Точно в такие, только массивные и тяжелые, был закован писатель.

- Иногда, жалея жука, меня упрекают. Мол, зачем мучить насекомых. Но рогач мне достался из коллекции энтомолога. И я снова его показываю, так как он пользуется у посетителей неизменным вниманием. Заставляет людей сопереживать, представлять в кандалах себя и ценить свободу, - поясняет Анатолий Коненко.

По словам омского Левши, это уже четвертая авторская выставка в музее имени Достоевского, собранная из подаренных им экспонатов, но не последняя. Экспозиция будет пополняться новыми оригинальными работами мастера. Какими, Коненко пока держит в секрете.