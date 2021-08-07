В КБР в результате падения автомобиля в реку погиб человек

В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в горную реку. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Инцидент произошел вечеров 6 августа в Черекском районе КБР возле села Верхняя Балкария. В авто, которое сорвалось в реку, были два человека. В результате инцидента один из них смог выбраться из машины и позвать на помощь.

"В 03.20 минут машину извлекли из воды, водителя в машине не обнаружили. С наступлением светлого времени суток поиски продолжились по руслу реки Черек", - говорится в сообщении ведомства.

Утром 7 августа тело погибшего местного жителя удалось найти и достать из реки в семи километрах от того места, где произошел инцидент. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.