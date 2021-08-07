Осужденным за теракт в метро Петербурга снизили сроки заключения

Апелляционный военный суд незначительно сократил сроки заключения большинству осужденных по уголовному делу о теракте в метро Петербурга, совершенном 3 апреля 2017 года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, по итогам рассмотрения дела в апелляционном порядке в приговор внесен ряд изменений в части назначенного наказания. У некоторых фигурантов исключено указание на осуждение за действия, связанные с получением компонентов и частей самодельного взрывного устройства, их перевозкой и хранением. Также суд исключил признание отягчающим обстоятельством особо активную роль в совершении теракта у нескольких осужденных.

В итоге Акраму Азимову и Мухамадюсупу Эрматову снизили срок пребывания в колонии строгого режима с 28 лет до 27 лет 10 месяцев, Ибрагимжону Эрматову - с 27 лет до 26 лет 10 месяцев, Содику Ортикову - с 22 лет до 21 года 11 месяцев. Шохисте Каримовой вместо 20 лет колонии общего режима назначили 19 лет 11 месяцев.

Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов проведут в колонии строгого режима по 19 лет 11 месяцев вместо 20 лет. Также на месяц сократили сроки заключения для Сейфуллы Хакимова и Бахрома Эргашева - до 18 лет 11 месяцев.

Приговор Аброру Азимову - пожизненное лишение свободы - оставлен без изменения.

Кроме того, по решению апелляционной инстанции каждый из осужденных должен выплатить штрафы в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

В результате теракта на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибли 15 человек, более ста получили травмы. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Преступники также заложили бомбу на станции "Площадь Восстания", но второй теракт удалось предотвратить. В 2019 году признаны виновными в этом преступлении и осуждены 11 фигурантов.