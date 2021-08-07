В Петербурге кольцевой водный маршрут опробовали первые туристы

В Петербурге запустили водный кольцевой трамвайчик. Главные достопримечательности Северной столицы связал воедино "Невский маршрут", на нем одновременно работают три речных судна с удобным салоном и открытой палубой.

Сегодня, 7 августа, в первый день работы пассажиров на "Невском маршруте" было немного - помещали дожди. Однако немногочисленные туристы отметили в разговоре с корреспондентом "РГ", что очень рады нововведению.

- Трасса охватывает самые топовые места Петербурга, - отметил Игорь Боровиков из Тольятти. - Нас очень впечатлил вид с Невы на Петропавловскую крепость. Можно представить, как она поражала врагов Российской империи! Тем более, что все теплоходы, курсирующие на линии, ведут экскурсии.

Как пояснили в городском комитет по транспорту, суда на маршруте оборудованы системой информационного сопровождения "Радио Гид".

Гости Северной столицы из Астраханской области в свою очередь отметили, что очень удобно не оплачивать маршрут целиком, а оценить свои возможности прямо на месте.

- Мы захотели посмотреть на Петербург так, как его видели в 18 и 19 веке, но замерзли, несмотря даже на комфортабельные кораблики, - отметила Зульфия Баганова. - Удобно, что можно выйти, когда захочешь.

Напомним, что на "Невском маршруте" предусмотрено шесть остановок, в том числе у Медного всадника, Кунсткамеры и Летнего сада. Полная стоимость водной прогулки по кольцу составит 700 рублей, однако возможна оплата за каждую остановку.