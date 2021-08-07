В Петербурге на Неве открылся регулярный теплоходный маршрут

В Петербурге в 11.20 с причала возле Кунсткамеры отправился в первый рейс теплоход по "Невскому маршруту". В пути он сделает остановки у пяти причалов на Неве.

По данным Единого центра водного туризма Петербурга, теплоходы будут ходить по маршруту раз в полчаса, последний круг начинается в 19.50.

От причала Кунсткамеры теплоход проследует на другой берег Невы к Адмиралтейству, затем снова пересечет Неву, чтобы сделать остановку на Мытнинской набережной, что на Петроградской стороне. Затем по маршруту теплоход пройдет через Летний сад, сделает остановку у Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала, развернется в сторону Кунсткамеры с остановкой на Петровской набережной.

В комитете по транспорту Петербурга сообщают, что на маршруте будут задействованы три теплохода, средняя продолжительность остановки - три минуты. Билет для пассажиров, желающих сделать полный круг, стоит 700 рублей, можно платить и за конкретную остановку. Цена каждой - 100 рублей.