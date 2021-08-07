На Кубани 20 детей госпитализированы с кишечной инфекцией

20 детей, ехавших в поезде Мурманск - Адлер попали в больницу. У них заподозрили кишечную инфекцию, сообщили в субботу на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Госпитализировали несовершеннолетних в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. Еще у 15 детей проявились симптомы болезни, однако они продолжили движение до пункта назначения. Сообщается, что их осмотрели медики ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина города Краснодар".

В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.