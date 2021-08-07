В Адыгее от коронавируса вакцинировалась 102-летняя жительница

Жительница республики Адыгея, которой сейчас 102 года, привилась от коронавируса, сообщают в администрации Кошехабльского района.

Баблина Ожева - самая пожилая жительница аула Блечепсин. Вакцинироваться она решила, чтобы защитить своих родственников от болезни.

- Этот шаг я сделала не столько ради себя, сколько ради своих внуков и правнуков! Видеть их здоровыми и счастливыми - моя самая большая радость. Спасибо всем, кто защищает людей от этой болезни! - приводят ее слова в районной администрации.

По последним данным оперативного штаба, в Адыгее обнаружено 16 690 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За последние сутки прирост составил 55 человек.