В МЧС предупредили о ливнях и смерчах на Кубани

В Краснодарском крае на выходных и в ночь на понедельник объявили штормовое предупреждение. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, которое ссылается на Северо-кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кубани ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду.

"На участке от Анапы до Магри существует вероятность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Специалисты также предупредили о возможном повышении уровня воды в Кубани и ее притоках. Касается это юго-восточных территорий края, а также рек Черноморского побережья.