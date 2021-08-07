В Волгограде возбудили дело из-за утонувшего в бассейне ребенка

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 109-й Уголовного кодекса РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, накануне трехлетняя девочка была найдена утонувшей в бассейне на территории одного из частных домовладений в поселке Михайловка.

По словам членов семьи, девочка играла со своим братом. За детьми присматривали отец и его родственница. Они не сразу заметили, что ребенок пропал из виду, а когда его бросились искать, то обнаружили уже бездыханного в каркасном бассейне. Попытки реанимировать девочку успехом не увенчались.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Каркасный бассейн, отметили следователи, имел глубину 1,2 метра, водой был заполнен на метр. Семья, в которой произошло несчастье, характеризуется положительно и считается благополучной.