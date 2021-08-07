Возбуждено дело по пищевому отравлению детей в поезде Мурманск-Адлер

Следственный комитет на транспорте заявил о возбуждении уголовного дела по факту отравления детей в пассажирском поезде Мурманск-Адлер

Дело расследуется по статье 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Работать будет специальная следственная группа.

Пока неизвестно, что было причиной отравления. Ночью 6 августа от детей, следовавших двумя группами поездом "Мурманск-Адлер", взрослые услышали жалобы на пищевое отравление.

"В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения",- объяснили в СК.

Днем 7 августа по указанию руководителя управления СК Павла Выменца для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. В нее вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей взрослые.

"Затребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - подчеркнули в ведомстве.