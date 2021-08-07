До труднодоступных поселений Югры будут ходить суда нового поколения

Первое судно на подводных крыльях нового поколения "Метеор-120Р", специально изготовленное по заказу Югры, спустили на воду в Нижегородской области. Уже скоро оно поступит в округ и начнет курсировать по рекам. Затем ожидается прибытие еще одного "Метеора".

Югра - регион водный с огромными расстояниями между населенными пунктами, поэтому без речного флота здесь никак. Потому так важен для округа и проект запуска судов нового поколения. Не случайно в церемонии спуска на воду "Метеора" приняла участие лично губернатор Югры Наталья Комарова.

- Отличительная черта нашего края - большое число водоемов, это без малого сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь, - отметила глава Югры. - Причем в округе есть труднодоступные поселения, до которых с весны до осени можно добраться главным образом водным транспортом. Поэтому новый "Метеор" мы с удовольствием зачисляем на службу югорчанам.

Конечно, новые суда, да еще технологически усовершенствованные, - это большое благо для жителей отдаленных поселений Югры. Вот что рассказала "Российской газете" Калерия Супрун, председатель Березовского отделения общественной организации "Спасение Югры".

- Мы живем в Березово, по сути это остров, омываемый Сосьвой и Вогулкой, добраться до нас зимой можно только по зимнику или на самолете и только весной открывается водный путь, на "Метеорах" можно доплыть и до Салехарда, и до Ханты-Мансийска, - говорит Калерия Акрамовна. - Но проблема в том, что теплоходы эти уже старенькие, поэтому, когда наши местные жители узнали, что вот-вот поступят новые "Метеоры", вы не представляете, как все обрадовались. Думаем, теперь и время в пути сократится. Если сейчас до столицы округа, например, нужно плыть 12 часов, то на новых судах, надеемся, будет часа на полтора меньше, да и комфорт будет несопоставимым.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим: спуск на воду судна нового поколения - событие явно нерядовое, поэтому в нем участвовали заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства промышленности и торговли России Борис Кабаков.

Суда на подводных крыльях проекта "Метеор-120Р" - симбиоз традиций конструкторской школы Ростислава Алексеева и инновационных инженерно-технических решений. Как рассказывают конструкторы, их основа - это крыльевая схема нового поколения, позволяющая судну развивать крейсерскую скорость 75 километров в час, сохраняя при этом комфорт для пассажиров. Кроме того, "Метеор-120Р" отличают современные материалы корпуса, интегрированная система управления судном с применением искусственного интеллекта, которая обеспечивает безопасность судовождения. Длина "Метеора-120Р" - почти 36 метров, а ширина - около десяти. Средняя скорость хода судна - 65 км/ч, дальность хода - 600 км, максимальная продолжительность рейса - восемь часов. Новый "Метеор" сможет вмещать до 120 пассажиров при экипаже всего шесть человек.

Сегодня речной пассажирский флот Югры нуждается в обновлении. "Метеоры", которые стоят на службе, отработали уже больше 30 лет. Поэтому в прошлом году и было принято решение построить для Югры два теплохода "Метеор-120Р". Они будут курсировать по маршрутам Ханты-Мансийск - Урманный и Приобье - Березово - Нижние Нарыкары. Первый теплоход придет в регион через месяц и второй после изготовления - через год.

Обновление речного флота - одна из первоочередных задач в решении транспортных проблем, которую поставила глава Югры Наталья Комарова. Как констатировала губернатор, в округе уже заменили два курсировавших по рекам теплохода "Линда" на новые "Валдай-45Р". Они перевозят пассажиров по маршрутам Ханты-Мансийск - Нялинское, Ханты-Мансийск - Сургут. Вместимость "Валдаев" 45 человек, они развивают скорость 60 километров в час.

Причем регион останавливаться не собирается. Как рассказала Наталья Комарова, сейчас продумывается вопрос создания двухпалубного современного медицинского судна для плавучей поликлиники. За работу над проектом уже взялись проверенные опытные специалисты конструкторского бюро имени Р.Е. Алексеева.

Как уже сообщала "Российская газета", Югра - единственный регион в России, где есть своя плавучая поликлиника, на ней работает штат первоклассных докторов. С наступлением навигации медицинские работники уже который год выходят в рейс, ведут приемы, проводят диагностику, и даже незначительные операции, словом, делают все, чтобы медицинские услуги были доступны югорчанам и в самых отдаленных уголках. Изготовление нового судна для плавучей поликлиники будет еще одним шагом вперед в развитии медицинской сферы округа.