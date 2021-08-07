В Екатеринбурге открылась фотовыставка "Саксония: чарующее путешествие"

В Екатеринбурге прошло открытие фотовыставки "Саксония: чарующее путешествие". В сквере, который тянется от площади 1905 года вдоль проспекта Ленина до улицы Сакко и Ванцетти, разместили 34 работы российских и немецких фотохудожников и Instagram-блогеров, которые отобрали из 2 000 снимков, участвовавших в конкурсе.

С учетом антиковидных ограничений выставку организовали под открытым небом: любой прохожий сможет оценить строгость средневековых замков, панорамы Лейпцига и Дрездена, величие Фрауенкирхе, раритеты Верхнелужицкой научной библиотеки, захватывающие дух пейзажи "Саксонской Швейцарии", "Эльбский велосипедный путь", который тянется от самой Чехии до Северного моря, романтичные прогулки на гондоле вдоль бывших фабрик в Плогвице, уникальные виноградные ландшафты Радебойля. Простоят снимки на улице до 18 сентября.

Проект реализуется при поддержке Национального туристического офиса Германии в России в рамках Года Германии в России. Выставка стала частью фестиваля "Геннин-fest.

- Саксония - это родина одного из основателей Екатеринбурга Вильгельма Георга де Геннина. Еще в те времена саксонские горные инженеры ехали в Екатеринбург работать по контракту. До сих пор университет Фрайбурга и Уральский горный университет поддерживают тесные связи, - говорит генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. - Саксонию в первую очередь ассоциируют с Дрезденом, на самом деле она славна не только своей столицей, богата как природными красотами, так и произведениями искусства, очень динамично развивается в экономическом плане последние 30 лет и тесно сотрудничает с Россией. Я приглашаю всех в путешествие по изумительному региону Германии. Надеюсь, скоро снимут ограничения на международные поездки, и вы сможете увидеть его воочию.

"Геннин-fest" проводится немецкими дипломатами совместно с музеем истории Екатеринбурга. Действие фестиваля в этом году охватило сразу несколько площадок. Горожане прослушали лекции об иностранных специалистах, сыгравших немаловажную роль в становлении российской металлургической промышленности, о формировании немецкой общины в горном городе. Побывали на концерте камерного оркестра "B-A-C-H", исполнявшего произведения Баха и Телемана, нарисовали на пленэре памятник основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Поучились искусству гербария и вспомнили первых немецких фармацевтов на Урале, на кулинарном мастер-классе продегустировали бланшированные колбаски с картофельным салатом и горчичным соусом.

В качестве зрелищ гостям фестиваля предложили иммерсивный уличный спектакль "Вилим" и экскурсии по немецкому Екатеринбургу XVIII века. Горожане проявили такой интерес к теме, что на многие мероприятия регистрация закончилась буквально в течение пары часов, и организаторам пришлось ставить дополнительные туры.