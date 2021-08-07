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07.08.2021 17:29
Рубрика: Происшествия

В Нижневартовске экскаватор повредил газопровод

Текст: Ирина Никитина

При проведении строительно-дорожных работ на улице Героев Самотлора в югорском Нижневартовске рядом с домом № 30 экскаватор задел газопровод диаметром 500 мм.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа
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В пресс-службе Главного управления МЧС округа сообщили, что угрозы для населения нет - на место ЧП быстро прибыли сотрудники компании-эксплуатанта и перекрыли задвижку. В ведомстве также подтвердили, что дома в районе не газифицированы, а труба питает котельную по соседству.

- Под отключение попали две котельные, подающие горячее водоснабжение в жилые дома. Пока задействовали резервную линию, ведем ремонт, - передает слова специалистов "Интерфакс".

Официальные представители горадминистрации отметили, что завершить работы по восстановлению бригада планирует 8 августа. В связи с этим возможно понижение параметров с последующим кратковременным отключением горячего водоснабжения для жителей, проживающих в микрорайонах 23, 24, 2П и 16П, а также ограничение поставки газа потребителям в старой части города.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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