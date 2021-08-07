В Новом Уренгое в многоэтажке взорвался газ

В квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Молодежной в ямальском городе Новый Уренгой взорвался бытовой газ, и началось возгорание. В результате аварии пострадал один человек.

У 38-летнего мужчины диагностированы ожоги кистей рук, сейчас он получает помощь в местной горбольнице. Больше жертв нет.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщение о взрыве специалисты получили в 13.23 по местному времени. Через несколько минут на место прибыли пожарные отряды. Спасатели осмотрели все помещения в доме, эвакуировали 14 жильцов и на площади 50 "квадратов" ликвидировали огонь. С ним боролись 29 человек и 7 единиц спецтехники.

В результате взрыва была разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Местные жители говорят, что также пострадало жилье этажом выше, и повредилась припаркованная во дворе машина. Очевидцы передают, что хлопок почувствовали и в соседних домах.

Причина и ущерб ЧП еще устанавливается.