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07.08.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Решетников оценил разработку электротранспорта в России

Текст: Евгения Думанская

Министр экономического развития Максим Решетников и замглавы Минпромторга Александр Морозов посетили научный цент "НАМИ", где идет работа по развитию технологий электротранспорта и водородного транспорта.

Фото: EPA
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Решетникову показали сборочные производства AURUS и лаборатории, где создаются электрические батареи и компоненты водородных топливных элементов. Министр отметил, что "НАМИ" создает заделы для перспективных технологий в сфере транспорта.

Как рассказал Морозов, в ходе встречи была достигнута принципиальная договоренность о необходимости объединения усилий в работе над этим проектом.

Также стороны договорились о совместном участии в международном автомобильном форуме. Минэкономразвития представит концепцию развития электротранспорта вместе с беспилотными технологиями. Как ранее сообщалось, концепция развития электротранспорта в этом десятилетии оценивается в 750 миллиардов рублей, большую часть из которых составят частные инвестиции.

Экономика Транспорт Экономика Бизнес Инновации Правительство Минэкономразвития Правительство Минпромторг

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