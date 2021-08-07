Российский солдат ценой своей жизни спас ребенка в Приднестровье

Настоящим героем оказался ефрейтор-контрактник Валерий Евдокимов, проходящий службу в составе Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Ценой своей жизни он спас тонущего в Днестре ребенка.

Трагедия случилась 1 августа, когда Валерий вместе с семьей отдыхал на берегу реки возле поселка Кицканы Слободзейского района. Мужчина услышал крики о помощи и, увидев в Днестре тонущего мальчика, бросился ему на помощь. Она оказалась своевременной - мальчик по имени Ростислав уже выбился из сил, пытаясь выпутаться из рыбацкой сети.

Просто чудом Евдокимову удалось освободить мальчишку из этого плена и буквально вытолкнуть его в направлении берега. Сил на то, чтобы спастись самому, у Валерия, похоже, не хватило. Мужчина скрылся под водой и на поверхности уже не появился. Позже водолазы обнаружили его тело ниже по течению Днестра в 300 метрах от места трагедии.

У Валерия остались двое несовершеннолетних детей. Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье в память об отважном солдате решило взять шефство над его семьей.