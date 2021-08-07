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07.08.2021 23:26
Рубрика: В мире

СМИ: 60-летие Барака Обамы превратилось в кошмар для борцов с коронавирусом

Текст: Александр Саможнев
Бывший президент Барак Обама устраивает кошмар, пытаясь собрать почти 700 человек на празднование своего дня рождения в поместье за 12 миллионов долларов на острове Martha's Vineyard у берегов Массачусетса. Новости о пышной вечеринке юбиляра, которому 4 августа исполнилось 60 лет, на фоне ситуации с вирусом "дельта" вызвали бурное обсуждение в американских СМИ, пишет The New York Post.
Фото: AP Photo / Brynn Anderson Фото: AP Photo / Brynn Anderson
Фото: AP Photo / Brynn Anderson

Знаменитости, в числе которых Джордж Клуни, Стивен Спилберг и Опра Уинфри, входят в число 475 гостей, которые, как ожидается, примут участие в празднике, а также около 200 наемных работников

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Псаки рассказала, пустят ли в США привитых российскими вакцинами граждан

"Его день рождения - это безумие. Праздник невозможно провернуть в это время года на крошечном острове - особенно из-за отсутствия рабочей силы из-за коронавируса. О чем он только думает?" - цитирует газета The New York Post поставщика провизии.

Другой источник, близкий к организаторам вечеринке, сообщил The Post, что бывший президент нанял врача в качестве "координатора COVID". Все участники должны представить отрицательные результаты анализов в течение определенного периода времени. .

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге защитила Обаму. "Это мероприятие, согласно всем публичным сообщениям, проходит на открытом воздухе и в умеренной зоне инфицирования. Но, кроме того, существуют требования к тестированию и другие шаги, которые предпринимают организаторы", - подчеркнула она, отвечая на вопрос, не подает ли экс-президент неверный сигнал обществу.

Официальный представитель Белого дома сообщил изданию The Hill, что президент Джо Байден не может присутствовать на торжестве на этих выходных, но с нетерпением ждет возможности вскоре встретиться с бывшим президентом Обамой и должным образом приветствовать его в клубе тех, кому за 60.

В мире США Барак Обама Пандемия коронавируса COVID-19

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