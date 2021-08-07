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07.08.2021 13:38
Рубрика: Общество

SpaceX собрала самую высокую в истории ракету

Компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. Об этом сообщается на странице Twitter.

Фото: Роскосмос/ РИА Новости
Очередной пуск с космодрома Восточный намечен на октябрь

Ракета в дину достигает примерно 120 метров. Она включает в себя Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип собственно космического корабля Starship).

В компании отмечают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет. Для того понадобится разрешение Федерального управления гражданской авиации США.

Общество Космос

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