Компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. Об этом сообщается на странице Twitter.

Ракета в дину достигает примерно 120 метров. Она включает в себя Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип собственно космического корабля Starship).

В компании отмечают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет. Для того понадобится разрешение Федерального управления гражданской авиации США.