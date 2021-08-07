Spiegel: Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений

В Германии объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения регионов составит 10 миллиардов евро. Такие данные в пятницу распространил еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на источники.

По их данным, сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При необходимости пакет помощи может быть увеличен. Отмечается, что средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры, пишет ТАСС.

Напомним, в середине июля на запад и юго-запад Германии обрушились ливневые дожди, которые стали причиной разрушительного наводнения. Только в транспортной сфере ущерб может составить до двух миллиардов евро. Общее число погибших в затопленных населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.

Предыдущее сильное наводнение было в Германии в 2013 году. Тогда пакет помощи составил 8 миллиардов евро.