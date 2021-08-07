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07.08.2021 20:00
Рубрика: В мире

США продолжают воевать в Афганистане при помощи бомбардировщиков

Текст: Александр Саможнев

США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 и вертолеты Spectre, чтобы остановить сторонников движения "Талибан" (запрещено в России), которые продвигаются к трем ключевым городам, сообщает The Times.

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По данным источников издания, бомбардировщики взлетели с авиабазы в Катаре и наносят удары по целям в Кандагаре, Герате и Лашкар-Гахе в провинции Гильменд. При авиаударах также используют самолеты огневой поддержки AC-130.

Эти действия происходят на фоне все более тяжелой ситуации в Афганистане, поскольку талибы продолжают захватывать новые территории по мере вывода войск под руководством США. По оценкам Пентагона, группировка сейчас контролирует половину из 419 районных центров Афганистана. Развертывание бомбардировщиков и самолетов поддержки также подчеркивает, что ослабленные афганские силы по-прежнему зависят от поддержки США.

Boeing B-52 Stratofortress - это стратегический бомбардировщик дальнего действия с дозвуковым реактивным двигателем, который может нести до 32 тонн бомб. Самолеты впервые поднялись в воздух во время "холодной войны" и сыграли ключевую роль в свержении власти Талибана в конце 2001 года, отмечает Arab News.

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