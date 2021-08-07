У второго сезона сериала "Великая" появились трейлер и дата премьеры

Второй сезон густопсовой псевдоисторической комедии из жизни российских царей "Великая" получил тизер-трейлер и дату премьеры. Продолжение трэш-шапито стартует 19 ноября.

Об этом уведомил соответствующий ролик, размещенный на YouTube-канале сервиса Hulu. Внутри сорокасекундного видео - по-прежнему чад кутежа, дым коромыслом, и в нем под балалаечные переборы топоры висят.

Рассказ там у них, напомним, про становление Екатерины Великой, из бедной мышки-идеалистки окуклившейся до российского престола. Сквозь козни, интриги и разного рода цирк конями.

Костяк шоу, взявшего три номинации на "Золотой глобус", на месте - Эль Фаннинг, которая вся аж светится, Николас Холт, Фиби Фокс, Гвилим Ли.