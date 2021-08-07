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У второго сезона сериала "Великая" появились трейлер и дата премьеры

Новости
    07.08.2021, 17:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Второй сезон густопсовой псевдоисторической комедии из жизни российских царей "Великая" получил тизер-трейлер и дату премьеры. Продолжение трэш-шапито стартует 19 ноября.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Об этом уведомил соответствующий ролик, размещенный на YouTube-канале сервиса Hulu. Внутри сорокасекундного видео - по-прежнему чад кутежа, дым коромыслом, и в нем под балалаечные переборы топоры висят

Рассказ там у них, напомним, про становление Екатерины Великой, из бедной мышки-идеалистки окуклившейся до российского престола. Сквозь козни, интриги и разного рода цирк конями. 

Костяк шоу, взявшего три номинации на "Золотой глобус", на месте - Эль Фаннинг, которая вся аж светится, Николас Холт, Фиби Фокс, Гвилим Ли.

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