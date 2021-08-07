Ученые нашли способ предсказать тяжесть течения COVID-19

Определить, в какой форме пациент перенесет COVID-19, можно по уровню содержания аминоспирта сфингозина. Об этом заявили ученые из Медицинского университета Южной Каролины, исследование которых опубликовано в журнале Scientific Reports.

Специалисты проанализировали около 400 образцов крови здоровых людей и пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию с разной степенью тяжести.

Выяснилось, что при бессимптомном течении болезни у человека повышена концентрация сфингозина и участвующего в его производстве белка - кислой церамидазы. При низкой концентрации сфингозина характерны разные проявления COVID-19. В целом у пациентов, перенесших инфекцию с симптомами, уровень этого липида был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

Ученые считают, что этот показатель способен определять степень тяжести течения болезни с точностью до 99%. Тем не менее, пока такое исследование является дорогостоящим и не может быт внедрено повсеместно.